Der Aufstieg des WAC: Riesentöter in nur sieben Jahren

Feiern oder nicht feiern – das war am Donnerstag keine Frage für Spieler und Betreuer des WAC. Nur: Wie viel Feier verträgt sich nach dem historischen 4:0 in Mönchengladbach mit dem nächsten Meisterschaftsspiel am Sonntag in Hartberg? „Natürlich muss so ein Sieg gefeiert werden“, sagt Trainer Gerhard Struber. Mit dem Nachsatz: „Aber ich habe ja Profis, die wissen, was sie tun.“ Um Mitternacht brachen die Wolfsberger auf, um im nahen Düsseldorf noch zu feiern.

Am Freitagvormittag stiegen dann doch Teile der Delegation in recht ordentlichem Zustand in den Bus zum Flughafen. Um 13.30 Uhr landete der Flieger mit den Euro-Helden in Klagenfurt.