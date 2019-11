Dem deutschen Team winkt eine zusätzliche Million Euro

Über die deutschen Teamspieler könnte sich aber noch ein weiterer Geldregen ergießen. Sollte die Mannschaft von Joachim Löw die EM-Qualifikation als Gruppensieger abschließen, dann würde der DFB eine weitere Million Euro unter den Kickern verteilen.

Die Chancen dafür stehen gut, nachdem die Niederlande in Nordirland nur 0:0 spielten und damit die Führung an die Deutschen abgeben mussten. Am letzten Spieltag trifft Deutschland auf Nordirland.