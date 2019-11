Ein Ferserl-Tor brachte Deutschland zur EM

Mit einem Auge schielten die deutschen Fans in Mönchengladbach immer auch auf das Parallelspiel in Belfast, wo Nordirland mit einem Sieg gegen die Niederlande eine Entscheidungspartie gegen Deutschland am letzten Spieltag erzwingen hätte können.

Die Nordiren ließen mit dem 0:0 diese Chance freilich leichtfertig liegen, Steven Davis hätte die drei Punkte auf dem Fuß gehabt, er verjuxte einen Elfmeter und schoss den Ball hoch übers Tor (32.).

Damit stehen auch die Niederlande vor dem letzten Spieltag als EM-Teilnehmer fest.