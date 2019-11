Warum die Spieler von San Marino eine Niederlage feiern

Wer das Trikot von San Marino trägt, der ist es zwangsläufig gewohnt, die kleinen Dinge zu schätzen. Bei der Suche nach der schlechtesten Fußball-Nationalmannschaft von Europa würde man über kurz oder lang wahrscheinlich im Zwergstaat in Norditalien landen, der als älteste bestehende Republik der Welt gilt.

Im Fußball sehen die Kicker aus San Marino gerne einmal alt aus. Wer erinnert sich nicht an die 0:13-Abfuhr vor 13 Jahren gegen Deutschland und an viele andere Debakel. San Marino, das vorwiegend auf Amateure zurückgreifen muss, hat in seiner Fußball-Geschichte erst ein Länderspiel gewinnen können: Und dieses epochale 1:0 gegen Liechtenstein ist auch längst verjährt (2004).