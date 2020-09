Debüt mit 41 Jahren! Ein Spanier schreibt Fußball-Geschichte

Am Sonntag zog sich Alberto Cifuentes zum ersten Mal die Tormannhandschuhe für ein Spiel in der höchsten spanischen Liga an. Exakt 41 Jahre und 114 Tage war der Mannschaftskapitän von Cadiz alt - das ist Rekord für einen Debütanten in der Primera Division.

"Ich habe meine ganze Karriere darauf hingearbeitet. Jetzt sieht man, dass man trotz eines höheren Alters im Sport noch wichtige Ziele erreichen kann", sagte Cifuentes nach der Partie, bei der er seinen Kasten sauber halten konnte. Sein FC Cadiz kam beim SD Huesca zu einem 2:0-Sieg.