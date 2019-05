Das unwürdige Europa-League-Endspiel von Baku

Es wird heute Abend eine seltsame Stimmung herrschen im neu errichteten Nationalstadion. Da der Flughafen in Baku am Tag lediglich 15.000 Passagiere abfertigen kann, werden die ansonsten so reisefreudigen englischen Anhänger in der Arena in der Minderheit sein. Nur jeweils ein Zehntel der knapp 70.000 Tickets ging an die Finalteilnehmer Chelsea und Arsenal.