Großmacht England: Das Königreich für den Fußball

Das hat aber einen durchaus positiven Effekt für die unteren Ligen, in denen das sportliche Niveau in den letzten Jahren gestiegen ist. Denn irgendwo müssen die Talente ja spielen, für die in der Premier League kein Platz ist. Die Besten wie Jadon Sancho (Bild oben), der bei Borussia Dortmund spielt, gehen ins Ausland, viele aber auch in die drei anderen englischen Profiligen. In die Ausbildung haben die Topklubs extrem viel investiert, das zeigt sich auch in den guten Ergebnissen der englischen Nachwuchsnationalteams.

Die Trainerausbildung ist für den Chef der österreichischen Trainerausbildung eine der besten der Welt: „Wenn man über den Tellerrand schaut, ist England für mich da ganz weit vorne“, sagt Dominik Thalhammer. Weil aber in der Premier League auch bei den Trainern zum Großteil auf Ausländer gesetzt wird (nur sechs der aktuell 20 sind Engländer), arbeiten viele top-ausgebildete Coaches in den niedrigeren Ligen, was natürlich auch das Niveau hebt.