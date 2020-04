Das Red-Bull-Jubiläum: Ein Salzburger Auf und Ab in 15 Akten

2007 Der Wutanfall

„Ich habe fertig!“ So endete 1998 jene legendäre Wutrede, mit der der damalige Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni über die Grenzen des Fußballs hinaus berühmt wurde. Auch während seiner Zeit in Salzburg kam es zu einem ähnlichen Gefühlsausbruch bei einer Pressekonferenz. Trapattonis Elf hatte am 3. April 2007 im Cup-Semifinale gegen Mattersburg in der Red-Bull-Arena eine 2:0-Pausenführung verspielt und war mit einem 2:3 nach Verlängerung ausgeschieden. In der Folge war Kritik aufgekommen – nicht nur an seiner Sicherheitstaktik, sondern auch an seiner Trainingsarbeit, weil Trapattoni selbst nach dem Spiel die Müdigkeit seiner Spieler als Grund für die Blamage genannt hatte. Das konnte der Italiener nicht auf sich sitzen lassen. Es folgte in einer Pressekonferenz drei Tage später die „Eruption eines Vulkans“, wie der KURIER danach titelte.

2008 Das Debakel

Was am Ostersonntag 2008 in der Red-Bull-Arena passierte, können viele Salzburg-Fans bis heute nicht glauben. Ihre Mannschaft, die als Tabellenführer in die Partie gegangen war, verlor gegen Verfolger Rapid zu Hause mit 0:7. Eine der bittersten Niederlagen in der langen Karriere von Startrainer Giovanni Trapattoni hatte sicherlich viele Väter, wirklich logisch erklären lässt sich diese allerdings bis heute nicht. Die Konsequenz ist aber eindeutig: Die Hütteldorfer übernahmen an diesem denkwürdigen Märztag von Salzburg Platz eins und gaben diesen bis zum Saisonende nicht mehr ab. Der 32. Meistertitel ist allerdings bis heute der letzte Rapid geblieben, während die Salzburger seitdem neun Meisterschaften feiern durften.