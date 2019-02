Vor fünf Jahren: Als Salzburg Ajax Amsterdam vorführte ...

Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist schon wieder fünf Jahre her, als Salzburg erstmals in der Ära Red Bull im Europacup auch international für positive Schlagzeilen sorgte. Im Sechzehntelfinale der Europa League wurde Ajax Amsterdam am 20. Februar 2014 auswärts mit 3:0 geschlagen. „Salzburger Sternstunde gegen Ajax“, titelte der KURIER euphorisch. Was blieb von der wohl besten Auswärtsleistung einer österreichischen Mannschaft im dritten Jahrtausend in Erinnerung?

- Die erste Hälfte

Schon die Torfolge zeigt die Einseitigkeit des Spielverlaufs: 1:0 durch Soriano in der 12. Minute, 2:0 durch Mane in der 21. Minute, 3:0 durch Soriano in der in der 35. Minute. Die erste Spielhälfte war überhaupt Red-Bull-Fußball in Perfektion. Der KURIER fasste die Stimmung in der Amsterdam Arena so zusammen: „Die Ajax-Fans trauten ihren Augen schon lange nicht mehr. Ihre Mannschaft, die 2013 in der Champions-League noch Barcelona besiegt hatte, wurde von einem Team aus der von den Niederländern höchstens belächelten österreichischen Bundesliga vorgeführt.“

- Sorianos Traumtor

Es wurde zu seinem zweiten YouTube-Hit nach dem auf den Oberrang der Red-Bull-Arena geschossenen Elfmeter gegen Rapid, sein 3:0 gegen Ajax: Kurz vor der Mittelauflage war der Spanier an den Ball gekommen, hatte kurz aufgesehen und aus gut 50 Metern geschossen. Der Ball flog und flog. Und senkte sich schließlich über den weit vor seinem Tor postierten Ajax-Tormann Jasper Cillessen. „Bei meinem Tor habe ich mir einfach gesagt: Versuch's. Und es hat geklappt“, meinte Soriano stolz. Cillessen steht mittlerweile übrigens beim FC Barcelona unter Vertrag, einem der Ex-Klubs Sorianos.