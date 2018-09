Salzburg und Leipzig: Eine Beziehung mit Hindernissen

Die Geburtskrankheiten

Aller Anfang ist schwer, auch der Einstieg von Red Bull in den deutschen Fußball war das. Da es in Makran-städt keine professionellen Strukturen gab, mussten Angestellte der Salzburger Geburtshelfer spielen. Und die hatten viel Arbeit. Schon die Namensfindung war mühsam. Weil Firmennamen im deutschen Fußball in Klubnamen nicht erlaubt sind, musste eine Bezeichnung gefunden werden, die Red Bull suggeriert, aber nicht enthält. Schließlich war RasenBallsport, kurz RB, die Lösung. Aber auch mit dem Wappen gab es so große Probleme, dass der Klub die erste Saison ohne ein solches spielte. Dem Fußballverband war das vorgelegte Logo zu ähnlich jenem von Red Bull gewesen.

Das Solo

Dietmar Beiersdorfer war einer jener Manager, die das Projekt RB Leipzig in die Spur bringen sollten. Als es in Salzburg im Frühjahr 2011 sportlich nicht lief, mussten nicht nur Trainer Stevens, sondern auch der Red-Bull-Fußballchef gehen. In Leipzig wollte man davon nichts wissen. „Bei uns bleibt alles wie es ist: Dietmar Beiersdorfer ist unser Vorstandsvorsitzender“, teilte der damalige RB-Pressesprecher mit – ohne dies mit der Konzernzentrale in Fuschl abgesprochen zu haben. Red-Bull-Boss Mateschitz hatte aber längst anders entschieden und Beiersdorfer auch von seinen Aufgaben in Leipzig enthoben.

Der Novize

Es sollte n zweieinhalb Jahre vergehen, bis der erste Salzburger nach Leipzig wechselte – kein Wunder, musste RB doch in der fünftklassigen Oberliga beginnen. Der erste Red-Bull-Profi kam erst nach dem Aufstieg in die Regionalliga. Er trug einen prominenten Namen: Roman Wallner. Im Jänner 2012 wurde der Teamstürmer mit einem lukrativen Vertrag gelockt. Lange blieb er nicht: Nach nur sieben Monaten kehrte Wallner nach Österreich zurück.