Das Projekt Zukunft: Eine Nachwuchs-Revolution

„Das Projekt 12 neu steht auf drei Säulen“, sagt Scherb. „Alles geht in Richtung Individualisierung - nach dem Motto fördern und fordern.“ Die erste und wichtigste Säule ist das „Talentemanagement“.

Mittlerweile hat jeder der zwölf Bundesligisten einen eigenen, vom ÖFB (teil)finanzierten Talentecoach. Neben den Routiniers Hofmann und Neukirchner gibt es ehemalige Bundesliga-Stars wie Dusan Svento ( Salzburg) ebenso wie den erst 27-jährigen Ex-Amateurkicker Jonas Hammerschmidt aus Deutschland bei Altach (siehe Liste oben).

Theoretisch ist es auch möglich, dass die Förderungen zurückgefahren werden, wenn sich ein Verein der Zusammenarbeit verweigert, den Wissenstransfer nicht ausreichend fördert oder die Datenbank nicht befüllt.

Der Talentecoach steht weniger oft mit den Spielern auf dem Platz als früher die ebenfalls vom ÖFB geförderten Individualtrainer, dafür ist die Betreuung aber viel umfassender, etwa mit persönlichen Videoanalysen.

„Die Burschen sehen die Videoanalyse als Mehrwert an, der ihnen weiterhilft, nicht als lästige Aufgabe“, sagt Scherb. Vielleicht, weil die Teenager öfters gehört haben, dass in Deutschland von einem Jahrgang nur 3% der Akademie-Talente dauerhaft bei den Profis landen. „Generell hat sich in den vergangenen 20 Jahren der Zugang der Spieler enorm verändert, Ablehnung oder Desinteresse erleben wir nicht.“ Abseits des Feldes gibt es umfangreiche Tests, etwa werden an der Uni Salzburg Gehirnströme gemessen und ausgewertet.