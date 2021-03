Das erste „Spiel des Jahres“ für Österreich

In der Offensive benötigt es Präzision, Tempo und vor allem Mut. „In Ballbesitz müssen wir aktiv und entschlossen vorgehen.“ Eine Anleihe könnten sich die Spieler bei Christoph Baumgartner nehmen, der gegen die Färöer von Beginn an der Aktivposten im Angriffsspiel war. David Alaba erwartet einen spannenden Abend. „Wir haben in Schottland Punkte liegen gelassen und sind gegen die Färöer so richtig in die Qualifikation eingestiegen.“

Auch wenn Zuschauer nicht zugelassen sind, spricht Foda von einem Heimvorteil.