Vor Duell mit dem ÖFB-Team: Traumtor von Dänemark-Star Delaney

Mit einem 2:0-Erfolg in Israel sowie einem 8:0-Kantersieg über Moldawien ist Dänemark perfekt in die WM-Qualifikation gestartet und schoss sich zudem für das Duell mit Österreich am Mittwoch-Abend (20.45 Uhr/im KURIER-Liveticker) ein. Die ÖFB-Kicker um David Alaba wissen jedenfalls um die Qualität, die die Dänen mit nach Wien bringen.