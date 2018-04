Dilemma mit Krawallmachern im europäischen Fußball

Wie wird in anderen europäischen Ländern mit der Fan-Problematik umgegangen? Was funktioniert gut, was weniger? Der KURIER bietet einen Auszug über den Status Quo in Ländern wie England, Deutschland, Polen oder Griechenland.

England

Das Mutterland des Fußballs war auch das Mutterland des Hooliganismus. Ausschreitungen rund um Fußballspiele haben in England lange Tradition. So halbwegs in den Griff bekam man das Problem erst in den 1990ern, als viele Empfehlungen aus dem sogenannten „Taylor Report“ verpflichtend eingeführt wurden.

Seitdem wurde jedes Stadion in der Premier League entweder neu gebaut oder zumindest so modernisiert, dass es den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Die Ausbildung der Ordner wurde professionalisiert, die Eintrittspreise deutlich erhöht, Stehplätze abgeschafft, Feuerwerkskörper in den Stadion verboten und restriktiv Stadionverbote ausgesprochen. Dass sich die ausgesperrten Fans bei Spielen ihrer Klubs auf Polizeistationen melden müssen, hat sich durchaus bewährt.

Und trotzdem: Ganz bekam aber auch England das Problem nicht in den Griff. Zwischenfälle gibt es regelmäßig, besonders in den unteren Ligen. Dazu ist die Stimmung anders als vor 30, 40 Jahren, weil das Publikum ein ganz anderes ist als damals. Die gehobene Mittelschicht hat die Arbeiter großteils aus den Premier-League-Stadien verdrängt.