Das Auf und Ab im Manchester-Derby zwischen United und City

Den Tief­punkt erreichten die Blauen 1998, als sie als erster früherer Europapokalsieger in die dritte Liga abstiegen. Sir Alex Ferguson betrachtete den Stadtrivalen seit jeher nicht als echte Bedrohung und war viel mehr damit beschäftigt, sich der Angriffe von Liverpool in den Achtzigern, Arsenal in den Neunzigern und Chelsea in den Zweitausendern zu erwehren.

Das alles änderte sich Ende August 2008, als Klubbesitzer Thaksin Shinawatra Manchester City für 200 Millionen Pfund an die Abu Dhabi United Group (ADUG) verkaufte. Die Fans waren begeistert. Viele von ihnen legten arabischen Kopfschmuck an, wedelten im nächsten Heimspiel mit Falschgeld und machten sich über ihre nun weniger wohlhabenden Nachbarn aus Stretford lustig. Das Eastlands Stadium tauften sie kurzerhand in ​„Middle Eastlands“ um.