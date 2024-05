Rapid feiert das Vereinsjubiläum mit einem Test gegen AC Milan

Am 8. Jänner feierte der SK Rapid seinen 125. Geburtstag. Damals wurde angekündigt, dass es im Sommer ein "attraktives Jubiläumsspiel gegen einen renommierten Gegner geben soll".

Die Hütteldorfer erklären zur Gegner-Wahl: "Erstmals seit den Spielen zum „90-er“ und „100-er“ kommt wieder ein Gast zu einem Jubiläumsspiel, der mit dem SK Rapid das Gründungsjahr teilt. 1989 im Gerhard-Hanappi-Stadion und 1999 im Ernst-Happel-Stadion (damals im Rahmen eines Blitzturniers) war dies jeweils der SV Werder Bremen. Mit der am 16. Dezember 1899 als Milan Cricket and Football Club gegründeten Associazione Calcio Milan kommt der wohl größte und erfolgreichste internationale Top-Klub seit der Eröffnung (ebenfalls mit einem internationalen Top-Gegner, am 16. Juli 2016 dem Chelsea FC) des Allianz Stadions in die aktuelle Spielstätte des Jubilars."