Die Besten der Liga: Sturm Graz mit Spieler und Trainer der Saison

Noch ist die Saison nicht vorbei, noch ist die Fußball-Bundesliga und das Meisterrennen nicht entschieden. Doch Präsidenten, Manager und Trainer der Liga küren wie gewohnt bereits vor der letzten Runde die besten Leistungen der Saison.

Ob er mit Sturm Graz heuer nach dem Cupsieg eine herausragende Saison mit dem Meistertitel krönen wird, steht noch in den Sternen. Doch seine Performance der vergangenen Saison hat die Jury überzeugt. Zum besten Spieler der Saison wurde Sturms Kreativgeist im Mittelfeld, Otar Kiteishvili, gewählt.

Der Spieler der Saison hat sein größtes Ziel noch vor sich Damit kommt der beste Spieler zum dritten Mal in den vergangenen sieben Saisonen aus dem Lager der Grazer. Der 28-Jährige erzielte in seiner sechsten Saison bei den Grazern neun Tore, bereitete fünf weitere vor und holte zum zweiten Mal den Cup mit den Grazern. Im Heimspiel gegen Klagenfurt in der letzten und entscheidenden Runde ist der Georgier wegen einer Gelb-Sperre zum Zuschauen gezwungen. "Spieler der Saison zu werden ist großartig", freut sich Kiteishvili über die Auszeichnung, fügt aber hinzu: "Als Mannschaft haben wir aber bekanntlich noch unser größtes Ziel am Wochenende vor uns – danach können wir hoffentlich gemeinsam feiern."

© APA/EVA MANHART / EVA MANHART Alexander Schlager arbeitet hart an seinem Comeback

Der Tormann der Saison im Wechselbad der Gefühle Alexander Schlager blickt auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück. Der Salzburger war keineswegs sicher, die neue Nummer 1 des Serienmeisters zu werden, als er im Sommer vom LASK zurück zu seinem früheren Verein wechselte. Doch nach dem Abgang von Philipp Köhn wurde der 28-Jährige zum sicheren Rückhalt der Salzburger in Bundesliga und Champions League. Dass Red Bull Salzburg in dieser Saison ohne Titel bleiben könnten, trübt das Bild wohl etwas. Dass Schlager wegen seiner Knieverletzung das Saisonfinish verpasst und möglicherweise auch die Europameisterschaft mit dem Nationalteam, in dem er zuletzt zur unumstrittenen Nummer 1 wurde, ist doppelt bitter. Die Ehrung zum Tormann der Saison gebe ihm "noch ein kleines Stück mehr Motivation bei meiner Reha, an der ich aktuell sehr intensiv arbeite", sagt Schlager, der bereits in der Saison 2019/2020 diese Auszeichnung als LASK-Torhüter erhalten hatte.

© APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Karim Konate hat heuer bereits 19 Tore geschossen

Newcomer und Torschützenkönig Der Newcomer der Saison kommt ebenfalls aus Salzburg: In seiner ersten Saison als Stammspieler bei den Salzburgern erzielte Karim Konate bisher 19 Tore und steht damit mit großem Abstand an der Spitze der Torschützenliste. Zudem hat Konate mit der Elfenbeinküste den Afrika-Cup im eigenen Land gewonnen. Am Sonntag steht Salzburgs Torgarant vor der schwierigen Aufgabe, am Ende der Saison das Titelrennen doch noch zu drehen. "Wir werden alles geben, um im Titelrennen die Wende zu schaffen."

© REUTERS / Leonhard Foeger Christian Ilzer war bereits vorige Saison Trainer des Jahres

Ilzer geht als Trainer des Jahres in "eine wichtige Woche" Der Trainer der Saison heißt wie im Vorjahr Christian Ilzer, der damit seine Auszeichnung aus dem Vorjahr wiederholt. Der 46-Jährige führte Sturm Graz seit seinem Amtsantritt im Sommer 2020 permanent in die Top 3, holte zuletzt zweimal in Folge den Vizemeistertitel, zweimal den Cup und könnte am Sonntag diese Entwicklung mit seinem ersten Bundesliga-Meistertitel als Trainer krönen. "Diese Auszeichnung nehme ich gerne in diese wichtige Woche mit und teile sie gleichzeitig mit meinem Trainerteam sowie der gesamten Mannschaft!"

© APA/EXPA/PETER RINDERER / EXPA/PETER RINDERER Schiedsrichter Walter Altmann

Schiedsrichter Altmann: "Nicht alles falsch gemacht" In der Schiedsrichter-Kategorie stand heuer erstmals Walter Altmann ganz oben auf der Liste. Er kam in dieser Saison bisher bei 14 Bundesliga-Spielen zum Einsatz. "Ich glaube jeder Sportler versucht, in seinem Bereich das bestmögliche zu erreichen und solche Auszeichnungen sind dann wohl der Beweis dafür, dass man nicht alles falsch gemacht haben kann und man auf dem richtigen Weg ist", sagt der 39-jährige Tiroler. Er in der 2. Liga, dem ÖFB Cup, der Qualifikation zur Conference League, der U21-EM-Qualifikation und als Assistant VAR im Wembley-Stadion beim Freundschaftsspiel zwischen England und Belgien im Einsatz.

Die Besten seit 1998 2022/23: Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) / Philipp Köhn (FC Red Bull Salzburg) / Emanuel Emegha (SK Puntigamer Sturm Graz) / Christian Ilzer (SK Puntigamer Sturm Graz) / Stefan Ebner

2021/22: Jakob Jantscher (SK Puntigamer Sturm Graz) / Patrick Pentz (FK Austria Wien) / Matthias Braunöder (FK Austria Wien) / Matthias Jaissle (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2020/21: Patson Daka (FC Red Bull Salzburg) / Patrick Pentz (FK Austria Wien) / Jesse Marsch (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2019/20: Dominik Szoboszlai (FC Red Bull Salzburg) / Alexander Schlager (LASK) / Jesse Marsch (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2018/19: Munas Dabbur (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (FC Red Bull Salzburg) / Marco Rose (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2017/18: Peter Zulj (SK Puntigamer Sturm Graz) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2016/17: Konrad Laimer (FC Red Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2015/16: Naby Keita (FC Red Bull Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2014/15: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (SV Scholz Grödig) / Harald Lechner

2013/14: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Peter Gulacsi (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2012/13: Philipp Hosiner (FK Austria Wien) / Heinz Lindner (FK Austria Wien)

2011/12: Jakob Jantscher (FC Red Bull Salzburg) / Jörg Siebenhandl (SC Wiener Neustadt)

2010/11: Zlatko Junuzovic (FK Austria Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2009/10: Somen Tchoyi (FC Red Bull Salzburg) / Eddie Gustafsson (FC Red Bull Salzburg)

2008/09: Marc Janko (FC Red Bull Salzburg) / Thomas Gebauer (SV Josko Ried)

2007/08: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2006/07: Alexander Zickler (FC Red Bull Salzburg) / Hans-Peter Berger (SV Josko Ried)

2005/06: Jocelyn Blanchard (FK Austria Magna) / Joey Didulica (FK Austria Magna)

2004/05: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Helge Payer (SK Rapid Wien)

2003/04: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Andreas Schranz (Liebherr GAK)

2002/03: Vladimir Janocko (FK Austria Magna) / Thomas Mandl (FK Austria Magna)

2001/02: Michael Baur (FC Tirol Innsbruck) / Roland Goriupp (FC Kärnten)

2000/01: Radoslaw Gilewicz (FC Tirol Innsbruck) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1999/00: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1998/99: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)

1997/98: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)