Der neue Kader von Rapid: Für Katzer gibt es noch zwei Baustellen

In der Offensive gibt es noch mehr Fragezeichen. Kann etwa Leihspieler Noah Bischof so weitermachen wie in der 2. Liga? Der 21-Jährige kam bei der Vienna als rechter Flügel in elf Einsätzen auf elf Scorerpunkte und war damit an 55 % aller Tore beteiligt.

Ist das System mit zwei Stürmern die Zukunft?

Oder: Wird künftig öfters mit zwei Stürmern gespielt werden wie bei den Siegen gegen Salzburg und Klagenfurt? Dann sollte eher ein Mittelstürmer als ein Flügel verpflichtet werden.

Kein Thema mehr ist jedenfalls Sinan Karweina.