Querfeld-Nachfolger Raux Yao aus Frankreich ist bei Rapid gelandet

Das ist erledigt, Raux Yao kommt ablösefrei von Rodez aus Frankreich und unterschreibt für vier Jahre bis Sommer 2028.

Markus Katzer erklärt im offiziellen Statement: „Serge-Philippe Raux Yao war ein absoluter Wunschspieler von uns und kommt als Stammspieler aus einer sehr guten Liga. Er selbst ist physisch stark, schnell und sehr ruhig am Ball. Schon durch seine Größe ist er eine Macht in der Luft, zudem hat er Stärken in der Spieleröffnung. Darüber hinaus ist er ein technisch guter Spieler und verfügt über eine bemerkenswerte Geschwindigkeit, sprich, er ist ein sehr kompletter Spieler. Wir sind froh und auch ein wenig stolz, dass wir ihn trotz des Interesses größerer Klubs verpflichten konnten und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“