Rapid-Sportdirektor Katzer spricht über über Verteidiger-Talent Yao

Beim Vierten der zweiten französischen Liga läuft der der Vertrag von Yao aus. Ausgebildet wurde er im Nachwuchs von Auxerre , wechselte 2020 zu Cercle Brügge , kam dort aber kaum zum Einsatz. Nach seinem Transfer zu Rodez im Simmer 2021 verpasste Yao nur acht Liga-Partien in drei Saisonen. Zuletzt absolvierte er 35 der 36 Partien , immer über 90 Minuten. Im Jänner hatte der Verteidiger die Möglichkeit in die Ligue 1 zu Montpellier zu wechseln, zog dem Angebot aber einen sicheren Stammplatz vor.

Rapid-Sportdirektor Markus Katzer will eine Einigung nicht bestätigen, sagt aber: "Das ist ein super interessanter Spieler. Er hat Qualitäten. Es sagt schon was aus, wenn du in der zweiten französischen Liga einer der besten Innenverteidiger bist." Natürlich würde er gut zu Nenad Cvetkovic passen.

Katzer hat Handlungsbedarf an dieser Position. "Querfeld ist in einer Position, dass er Angebote bekommt und er nur noch ein Jahr Laufzeit in seinem Vertrag hat." Rapid muss auf seinen Abgang vorbereitet sein. Sollbauer wird bekanntlich nicht verlängert. Also werden wohl zwei neue Innenverteidiger gebraucht. Außer, Querfeld würde doch bleiben. Dafür müsste er aber heuer eine Vertragsverlängerung unterschreiben, damit er nicht 2025 ablösefrei gehen kann. "Wir werden es zumindest versuchen, ihm ein Angebot zu machen", sagt Katzer.