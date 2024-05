VAR gesteht Fehler bei Rapid vs. Salzburg: Elfer wäre korrekt

Österreichs Unparteiische haben einen spielentscheidenden Fehler beim Spiel zwischen Rapid und Salzburg (2:0) am vergangenen Sonntag zugegeben. Demzufolge hätte der Treffer zum 2:0 für die Hütteldorfer nicht zählen dürfen, weil es zuvor ein Foulspiel des Rapidlers Nikolas Sattlberger gegen Salzburgs Karim Konate gegeben hatte.

In einer Aussendung der Bundesliga heißt es u.a.:

So hätte es in Minute 73, als der Vorfall passiert war, also gut und gerne 1:1 stehen können und nicht 2:0 für die Hütteldorfer. Ein gravierender Unterschied, der nicht nur Einfluss auf den Ausgang des Spiels hatte, sondern womöglich auch noch auf den Ausgang der Meisterschaft.