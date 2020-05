Cup-Finale trotz Corona-Krise: Der Start in ein neues Zeitalter

1.800 Zuschauer sahen am 28. Mai 1970 in der Südstadt einen 1:0-Finalsieg von Wacker Innsbruck gegen den LASK. Dieser Minusrekord hielt 50 Jahre und einen Tag. Denn heute werden im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt wegen der Coronavirus-Pandemie ja gar keine Fans beim 86. österreichischen Cup-Finale dabei sein. Spötter werden behaupten, dass auch in normalen Zeiten eine Paarung Red Bull Salzburg gegen Austria Lustenau (20.45 Uhr, im Liveticker auf kurier.at) nicht viel mehr Zuschauer ins EM-Stadion gelockt hätte als das Finale 1970. Das ist wohl ein bisschen übertrieben. 4.000, 5.000 wären es schon gewesen.

Natürlich hätte es attraktivere und zugkräftigere Partien gegeben, aber das Spiel hat immerhin den Reiz des antiken Duells David gegen Goliath. Dass keine Fans ins Stadion dürfen, macht das Finale 2020 dazu einzigartig. Und nicht nur das: Die Lust auf Fußball ist nach 77 Tagen Pause groß. Am 12. März waren beim Europa-League-Spiel zwischen dem LASK und Manchester United (0:5) zwar im Linzer Stadion schon keine Zuschauer mehr dabei, aber sonst war es noch ein normales Fußballspiel. Das ist heute anders.