Roman Mählich vor dem Cup-Finale: "Wir sind keine Illusionisten“

Was spricht denn überhaupt für Austria Lustenau?

Natürlich klammert man sich an die großen Überraschungen, die es im Fußball immer wieder gegeben hat. Sonst spricht im Grunde ja nichts für uns, wir sind da keine Illusionisten. Salzburg ist die Mannschaft, die in den letzten Jahren nicht nur in Österreich für Furore gesorgt hat, sondern auch darüber hinaus. Wenn die ihre Top-Leistung abrufen, dann wird es schwer. Wenn wir die zumindest ein bisschen ärgern können, hätten wir schon viel erreicht. Alles andere als ein klarer Salzburger Sieg wäre eine Überraschung. So ehrlich muss man schon sein.

Haben Sie ansatzweise eine Ahnung, wie gut Ihre Mannschaft nach der langen Pause drauf ist?

Ich sag’s ganz ehrlich. Es ist schwer einzuschätzen, wo wir stehen. Wir sind ungefähr eineinhalb Wochen im Mannschaftstraining. In Wahrheit müssen wir uns auf das verlassen, was wir vor der Pause einstudiert haben und was damals gut funktioniert hat. Das betrifft auch die Auswahl der Spieler. Es werden wahrscheinlich die Spieler zum Einsatz kommen, auf die man vorher gesetzt hat. Weil die anderen keine Möglichkeit hatten, sich aufzudrängen.