Vor dem Finale: Testen Sie ihr Wissen über den ÖFB-Cup

Es ist das 85. Finale in der Geschichte des ÖFB-Cups und es ist ein ganz besonderes Fußballmatch: Erstmals seit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise im März findet in Österreich wieder ein Bewerbsspiel statt. Im Klagenfurter Wörtherseestadion fordert am Freitag in einem typischen Duell David gegen Goliath Zweitligist Austria Lustenau den Titelverteidiger Red Bull Salzburg.

Der KURIER hat im Archiv gegraben und vor dem Cup-Finale 15 Fragen zur österreichischen Cup-Geschichte formuliert. Testen Sie ihr Wissen! Viel Spaß!