Coutinho - und sonst? Weltstars ignorieren deutsche Bundesliga

Beim FC Barcelona reichte es für ihn nur zur Reservebank. In der deutschen Bundesliga und beim FC Bayern läuft Philippe Coutinho schon vor seinem ersten Auftritt unter der Kategorie Weltklasse-Spieler. Der Transfer des Brasilianers zum deutschen Rekordmeister hat die Liga in geradezu kollektives Entzücken versetzt. Sogar der ärgste Konkurrent gratuliert dem Serienchampion aus dem Süden zum Ausleih-Coup. „Ich sehe das positiv, wenn ein so großer Name in der Bundesliga spielt. Dazu kann man die Bayern nur beglückwünschen“, meint Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Endlich kommt wieder mal ein Weltstar nach Fußball-Deutschland, endlich fällt ein wenig Glanz auf das Produkt Bundesliga. Doch reicht das? Finanziell und sportlich droht die Bundesliga schon lange abgehängt zu werden. Internationale Top-Stars kommen nur ganz selten nach Deutschland.