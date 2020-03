Coronavirus-Krise: Arnautovic in Dubai in Quarantäne

Österreichs Starstürmer Marko Arnautovic befindet sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie unter kuriosen Umständen in Dubai in Quarantäne. Wie der Wiener in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" berichtete, wurde er nach einem Deutschland-Aufenthalt von seinem Klub Shanghai SIPG aufgefordert, sich in die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu begeben und sich dort zu isolieren.

Demnach hatten die SIPG-Profis nach einem Trainingslager in Dubai die Erlaubnis erhalten, zu ihren Familien zu reisen. Arnautovic flog daraufhin nach Deutschland, wo sich seine Frau und die beiden Töchter aufhalten. "Dann habe ich nach drei, vier Tagen die Anweisung bekommen, nach Dubai zurückzukommen, weil Deutschland für China ein Risikoland ist", erklärte der 30-Jährige. Während seine Mannschaftskollegen Dubai längst verlassen haben, geht Arnautovic davon aus, noch eine Woche bis zehn Tage in den Emiraten bleiben zu müssen, ehe die Rückkehr nach China erfolgen kann.