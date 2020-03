Ablenkung vom Coronavirus: Zeitvertreib Made in Hollywood

Die Sportwelt steht wegen der Coronavirus-Krise nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit still. Kein Fußball, kein Tennis, kein Skifahren, keine Formel-1 und auch sonst nichts, womit man sich als Sportfan die Zeit in der Heimquarantäne vertreiben könnte.

Was aber tun, wenn man nicht auf die Sportkonserven angewiesen sein will, die auf den diversesten Sport-TV-Kanälen rauf und runter laufen. Der KURIER-Sportredaktion ist etwas eingefallen. Wir stellen zehn Sport-Spielfilme aus den vergangenen 50 Jahren vor, mit denen sich Sportfans die sportfreie Zeit in den nächsten Wochen verkürzen können ...