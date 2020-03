Alaba kommentiert sein eigenes Traumtor - auf Wienerisch

Auf Twitter postete David Alaba am Samstagabend eines seiner schönsten Tore. Aus 29 Metern Entfernung versenkte der Wiener im Jahr 2015 in Stuttgart einen Freistoß. Das Tor in der 50. Minute zum 2:0 für die Bayern war die Vorentscheidung und gleichzeitig der erste Saisontreffer des Österreichers.

Der damalige Bayern-Trainer Pep Guardiola schwärmte: " David ist immer fit. Er kann überall spielen und ist einer der wichtigsten Spieler unserer Mannschaft."

Alaba hat aber auch Humor. Auf Wienerisch kommentierte er jetzt seinen Treffer: "Bist du deppat! Wos fia a Tiarl! Na bumm, des woa a Krocha. Woat amoi, jetzt muaß i ma erst amoi die Brün putzn und dann schau i ma die Wiederholung an."