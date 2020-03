Coronavirus: Die zwölf Bundesligisten trainieren vorerst nicht

Bei Meister Salzburg sind am Montag und Dienstag die nächsten Übungseinheiten angesetzt, wobei wie schon am Freitag nur der engste Kreis - Spieler mit Betreuern - auf dem Feld stehen wird. Bei der Austria haben die Profis am Donnerstag letztmals trainiert und für das verlängerte Wochenende ein "Heimprogramm" bekommen. Auch Mattersburg absolvierte bereits am Freitag "ein Heimprogramm aufgrund der besonderen Umstände", wie Trainer Franz Ponweiser erklärte. Am Sonntag werde man entscheiden, wie es mit dem Training in der kommenden Woche weitergehe.

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer gab seinen Profis nach dem Training am Donnerstagvormittag bis Montagnachmittag frei. Auch die Spieler der WSG Tirol hatten Freitag, Samstag und Sonntag frei, jene des LASK und von SKN St. Pölten die nächsten vier Tage. Bei Rapid und Sturm Graz ist der Trainingsbetrieb der Profis bis inklusive Mittwoch eingestellt, bei Altach sogar für die nächsten zehn Tage.