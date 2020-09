Corona-Schock bei PSG: Neymar und Di Maria positiv getestet

Die französische Zeitung L’Équipe berichtet, dass es sich bei den drei Spielern um Starspieler Neymar, Angel di Maria und Leandro Paredes handeln soll.

Spieler fehlen beim ersten Saisonspiel

PSG hatte am Sonntag vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen FC Bayern München 0:1 verloren. Die Bilder, als der trauernde Neymar von ÖFB-Star David Alaba umarmt und getröstet wurde, gingen um die Welt.

Der Verein soll am 10. September sein erstes Saisonspiel in der Ligue 1 gegen RC Lens spielen. Die drei positiv getesteten Spieler dürften dabei dann nicht auf dem Feld stehen, weil sie laut Vorgaben der französischen Liga LFP in Quarantäne müssen.