Corona-Krise: Zweitligisten stimmten für Liga-Fortsetzung

Nach wochenlanger Planung und Debatte soll es in der heimischen Fußball-Bundesliga am 2. Juni mit Geisterspielen wieder losgehen. Und auch die 2. Liga könnte bald folgen. So haben sich laut Oberösterreichische Nachrichten die Zweitligisten bei der heutigen Klubkonferenz mit deutlicher Mehrheit für eine Fortsetzung der unterbrochenen Saison ausgesprochen.

Demnach stimmten 15 der 16 Teams dem Corona-Präventionspaket sowie dem daraus resultierenden Rahmenterminplan für die Meisterschaft zu. Dieser sieht vor, dass am 5. Juni wieder Fußball gespielt wird. Die verbleibenden elf Spieltage sollen mit zwei englischen Runden bis Ende Juli absolviert werden.