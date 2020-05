Bringt der Bundesliga-Boss die LASK-Erzählung zum Einsturz?

Am Freitag bestätigte der LASK ebenso, dass ein Trainingslager im Corona-liberalen Schweden angedacht war, um dort das in Österreich noch verbotene Mannschaftstraining durchführen zu können. Dennoch behauptete LASK-Präsident Gruber (der als Ligaaufsichtsrat regelmäßig mit Ebenbauer konferiert) am Freitag, dass er erst einen Tag zuvor von den Verstößen erfahren hätte. Vier Mannschaftstrainings in den vergangenen drei Wochen wurden vom LASK schließlich eingestanden.

"Gegenstand des Verfahrens"

Wann genau Ebenbauer mit wem beim LASK über das Skandal-Thema gesprochen hat, würde er dem Strafsenat berichten: „Das wird vielleicht noch Gegenstand des Verfahrens sein.“