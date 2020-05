Deutscher Neustart: Die Bayern siegen, die TV-Anbieter jubeln

Sportlich waren also Dortmund und die Bayern Gewinner dieser so ungewöhnlichen 26. Runde. Der wahre Sieger war aber der Fußball. Die Sehnsucht nach ein wenig Abwechslung und Unterhaltung war so groß, dass die ersten Spiele seit mehr als zwei Monaten die Fans in Millionen vor die TV-Geräte lockte. Laut dem Medienmagazin DWDL hat der TV-Sender Sky am Samstag mit seinem Angebot im Pay- und Free-TV kombiniert mehr als sechs Millionen Zuschauer erreicht. Das war ein Rekord.

Allein schon für den Pay-Bereich kann Sky die Sektkorken knallen lassen: 3,68 Millionen Zuschauer haben nie zuvor zu der Konferenz und den Einzelspielen eingeschaltet. Aber auch andere Sender durften jubeln. Das „ZDF-Sportstudio“ am späten Abend verfolgten immer noch zwei Millionen Zuschauer, die „ARD-Sportschau“ um 18 Uhr freute sich über vier Millionen.

Am Sonntag war auch ein Österreicher-Tor zu sehen: Florian Kainz köpfelte für Köln zum 2:0 gegen Mainz ein (53.). Nachdem der Ex-Rapidler ausgetauscht war, gelang den Mainzern (mit Onisiwo) noch das 2:2. Dass man auch ein Geisterspiel verschlafen kann, hatten Adi Hütters Frankfurter beim 1:3 gegen Gladbach bewiesen: Nach zwei Angriffen war das Team von Marco Rose mit 2:0 in Führung gelegen.