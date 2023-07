Europacup, Sturm und Co.: Bei der Wiener Austria geht es "wild los"

Denn Banja Luca soll nicht die Endstation auf dem Weg in eine ferne Gruppenphase sein. Über den bosnischen Gegner ist nicht viel bekannt, weil Unwetter die Beobachtung Vorort wegspülten. So machte man sich mittels Videos schlau. Das Team, so Trainer Michael Wimmer, stehe tief und kompakt in einem 4-4-2, warte auf Konter und verfüge über den einen oder anderen flinken Offensivspieler.