ECL-Quali live: So steht es bei Debrecen gegen Rapid Wien

Für Rapid geht es am Donnerstag (21 Uhr) in Debrecen darum, die Chance auf den Einzug in die Gruppenphase der Conference League am Leben zu erhalten. Nach dem sogar etwas glücklichen 0:0 vergangene Woche in Hütteldorf hoffen die Grün-Weißen mit einem erfolgreichen Rückspiel auf eine Verlängerung der Europacup-Saison. Bei einem Sieg in Ungarn würde im Play-off allerdings Vorjahresfinalist Fiorentina warten, was eine Mammutaufgabe bedeuten würde.