ECL-Quali live: So steht es bei Austria Wien gegen Legia Warschau

Die Wiener Austria will am Donnerstag (19 Uhr) gegen Legia Warschau dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League ein bedeutendes StĂŒck nĂ€her kommen. Mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel nehmen die "Veilchen" den zweiten Part des Drittrunden-Qualiduelles mit dem polnischen Rekordmeister in Angriff. Die Devise vor heimischer Kulisse in Wien ist fĂŒr Trainer Michael Wimmer klar: "Wir wollen mit den Fans im RĂŒcken aufsteigen."