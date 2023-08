Die Wiener Austria ist auf halbem Weg zur Europacup-Premiere

Wieder spritzig

Plavotic (Bänderriss) fehlt gegen Legia (19 Uhr). Mit dem fraglichen Galvao (Rücken) wäre noch ein Linksfuß aus der Abwehr betroffen. In Salzburg (0:2) waren zum ersten Mal in diesem Sommer Verschleißerscheinungen zu spüren. „Bis zum Spiel sind hoffentlich alle wieder spritzig“, sagt Wimmer, der am Montag locker und am Dienstag gar nicht trainieren ließ.