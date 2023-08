Europacup-Kracher live: So steht es bei Rapid gegen Fiorentina

Das nĂ€chste 5:0 kĂŒndigt sich fĂŒr Rapid gegen die Violetten aus Florenz nicht an. In der Qualifikation zur Conference League baut sich mit der Fiorentina der Finalist der Vorsaison als letzte HĂŒrde um den Aufstieg in die Gruppenphase auf. Bei den Wienern ist der Respekt vor dem Hinspiel am Donnerstag (19 Uhr/live ORF1) da, lĂ€hmen soll dies aber nicht. "Wenn wir wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, werden wir zu 100 Prozent nicht erfolgreich sein", sagte Zoran Barisic.