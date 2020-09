CL-Play-off live: So steht es bei Tel Aviv gegen Salzburg

Salzburg-Trainer Jesse Marsch hat am Abend vor dem Play-off-Hinspiel der Fußball-Champions-League am Dienstag-Abend in Israel versichert, dass man angesichts der zahlreichen Corona-Fälle bei Gegner Maccabi Tel Aviv keinerlei Bedenken habe. "Wir haben keine Angst vor Corona und sind bereit", erklärte Marsch am Montagabend. In Israel ist aktuell ein Lockdown verhängt, bei Maccabi sind bereits neun Spieler positiv getestet worden.