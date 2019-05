CL-Halbfinale: Ajax dicht vor "Walhalla des Klub-Fußballs"

Ajax Amsterdam hat mit dem 1:0-Sieg bei den Tottenham Hotspurs im Halbfinal-Hinspiel der Champions League den nächsten überzeugenden Auftritt abgeliefert. Auch die Presse war voll des Lobes. In den Niederlanden, aber auch in England.

De Telegraaf:

"Finale in Sicht. Alles wofür Ajax steht - offensiver, dominanter Kombinationsfußball mit vielen Positionswechseln und ohne jede Angst vor dem Gegner - zeigten die Ajax-Spieler in der ersten halben Stunde. Das war nicht nur europa-würdig, sondern erneut final-würdig, wie zuvor auch in Madrid und Turin. Diese Galavorstellung auf der höchsten Bühne hat ganz Europa gesehen. Damit machte Ajax erneut ungewollt Werbung für seine eigene Talentefabrik."

De Volkskrant:

"Dank einer ersten halben Stunde Fußballmagie gegen Tottenham Hotspur ist Ajax dicht vorm Walhalla des Klub-Fußballs, dem Finale der Champions League. Die Mannschaft begab sich auf einen Raubzug durch Europa und verletzte die Ehre von so manchem Spitzenklub. Mit Fußball, der vom Herzen kommt. Das ist ein Geschenk für den Fußball liebenden Teil der Menschheit."

Algemeen Dagblad:

"Das Finale der Champions League ist zum Greifen nah. Das ist absurd und großartig zugleich. In diesen Zeiten von Öl-Dollars und extremen TV-Geldern ist das nicht weniger als ein Wunder."