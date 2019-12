Christoph Freund: Der Mann hinter Salzburgs Erfolgen

Man muss kein Weltklassefußballer gewesen sein, um Spitzenklasse zu produzieren. Christoph Freund hat es selbst nie über die zweite österreichische Fußballliga hinaus geschafft, am gegenwärtigen Höhenflug der Salzburger Meistermannschaft ist der 42-Jährige aber maßgeblich beteiligt.

Vor dem abschließenden Gruppenheimspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger FC Liverpool am Dienstag-Abend gab der Sportdirektor von Red Bull dem Magazin Spieler der "Vereinigung der Fußballer“ Einblicke in seine Arbeit und in die Philosophie des österreichischen Vorzeigeklubs.