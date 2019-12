Champions League: Salzburg reicht gegen Liverpool schon ein 1:0

Es ist ein besonderer Abend für den österreichischen Fußball: In der natürlich ausverkauften Red-Bull-Arena könnte Salzburg im letzten Gruppenspiel der Champions-League-Saison 2019/'20 gegen den in der Premier League noch ungeschlagenen Titelverteidiger FC Liverpool Sporthistorisches schaffen. Der Serienmeister könnte als erste österreichische Mannschaft in ein Achtelfinale der Königsklasse einziehen. Spielbeginn ist um 18.55 Uhr. Der KURIER hält Sie natürlich in einem Liveticker auf kurier.at/sport auf dem Laufenden.