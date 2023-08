Freund-Einstand bei Bayern München: "Eine Ehre und ein Traum"

Eigentlich ist der heutige Donnerstag Christoph Freunds letzter offizieller Arbeitstag als Sportdirektor in Salzburg. Bei der Champions-League-Auslosung in Monaco (18 Uhr/ live auf Sky) wird er allerdings schon den Gegnern seines neuen Arbeitgebers, dem FC Bayern, entgegenfiebern. In München wurde der 46-Jährige bereits am Mittwoch präsentiert – und damit zwei Tage vor seinem offiziellen Amtsantritt.