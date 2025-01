Aus für Chinas goldene Fußball-Ära: Guangzhou Evergrande hat keine Zukunft

Der Verband hat dem Serienmeister der 2010er-Jahre, der zuletzt in der zweiten Liga antrat, am Montag für die kommende Saison 2025 die Lizenz verweigert .

Auch Arnautovic: Transfer-Weltmeister China

Überhaupt dürfte das Zeitalter des chinesischen Fußballs wieder vorbei sein. Vor rund 15 Jahren war die Chinese Super League - ähnlich wie zuletzt die Liga in Saudi-Arabien - in den Fokus des internationalen Interesses gerückt. Mehrere Player, insbesondere aber Guangzhou Evergrande, hatten angefangen Millionen zu investieren. Der Verein, der 2010 in die erste Liga aufgestiegen war, wurde von 2011 bis 2019 jedes Jahr Meister. Zuletzt mit dem einstigen Weltfußballer und Weltmeister Fabio Cannavaro.