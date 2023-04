Chelsea-Star kritisiert Transferwahnsinn: "Wir müssen damit aufhören"

"Wir müssen damit aufhören und uns eine Strategie zurechtlegen. Sonst werden wir in der nächsten Saison die gleichen Fehler machen", sagte der 38 Jahre alte Brasilianer am Mittwochabend nach dem Rückspiel in einem TV-Interview. "Wir mussten die Umkleidekabine vergrößern, weil sie nicht zur Größe des Kaders passte. Es ist eine schwierige Zeit für den Verein, mit großer Unschlüssigkeit."