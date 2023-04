Champions League: Real Madrid und Milan im Halbfinale

Auch in Neapel war die Heimmannschaft zunächst am Drücker, um das 0:1 aus dem Hinspiel gegen AC Milan wettzumachen. Aus der optischen Überlegenheit kam wie bei Chelsea in London aber zu wenig Zählbares heraus. Und so fanden die Mailänder Chancen vor. Sturmtank Olivier Giroud scheiterte aber zwei Mal an Napoli-Keeper Alex Meret, einmal per Elfmeter. Und dann stellte der Franzose doch die Weichen in Richtung Aufstieg. Nach einem Traumsolo von Rafael Leão staubte Giroud ab – 0:1 (43.). Und weil es nach einem Tackling Leãos gegen Lozano keinen Elfer für Napoli gab, blieb es zunächst auch dabei.

In London änderte sich nach Seitenwechsel zunächst wenig. Real verteidigte zunächst in einer Tour, überstand allerdings die Drangperiode und präsentierte sich wie schon im Vorjahr selbst eiskalt. Rodrygo stürmte über rechts in den Strafraum, legte quer auf den mitgelaufenen Vinicius Junior und bekam von seinem brasilianischen Landsmann den Ball noch einmal zurück – 0:1 (58.).

Auch in Neapel gab sich die Heimmannschaft nicht auf. Der Georgier Chwitscha Kwarazchelia, wegen seiner Dribbelkünste „Kwaradona“ gerufen, setzte sich zweimal sehenswert durch und schoss ebenso oft übers Tor (46., 58.). Ob man noch viele Möglichkeiten erhalten sollte gegen die berüchtigte Abwehr der Gäste?