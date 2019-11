Chaos auf dem Weg zu den letzten Tickets für die EM

Das Play-off, in dem die letzten vier EM-Tickets vergeben werden, findet in einem Halbfinale und Finale am 26. und 31. März statt und wird am Freitag ausgelost. Welche 16 Teams teilnehmen, wurde anhand der Tabellen der ersten Nations-League-Runde ermittelt.

Teilnahmeberechtigt an den Play-offs wären alle 16 Gruppensieger der Nations League 2018 – je vier aus den vier Divisionen A, B, C und D, aus denen sich je eines der vier Play-off-Turniere ergibt. Acht der 16 Gruppensieger sind allerdings schon qualifiziert. Die anderen acht Nations-League-Gruppenersten nehmen wie vorgesehen an den Play-offs teil. Bosnien-Herzegowina startet im Play-off der B-Division, Schottland, Norwegen und Serbien im Play-off der C-Division. Aus dem Play-off der Gruppe D wird ein Team aus der Außenseitergruppe Weißrussland, Georgien, Kosovo oder Nordmazedonien ein EM-Ticket bekommen.

Noch nicht geklärt ist, ob Bulgarien/Israel/ Rumänien/ Ungarn das Play-off A gegen Island oder der Gruppe C gegen Schottland bestreiten müssen. Das soll ein Los der UEFA entscheiden.

Sollte nach dem Play-off eine endgültige EM-Auslosung stattfinden müssen (etwa wegen politischer Unzulässigkeiten), dann findet diese am 1. April statt.

Kein Scherz.