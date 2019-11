Vor der EM: Ein Poker und die Suche nach guten Karten

Es saßen österreichische Fans am Tag nach dem 0:1 gegen Lettland in Riga in ihrem Hotel beim Frühstück. Irgendwann fiel der Satz: "Der ÖFB sollte uns die Reisekosten ersetzen." Da ist es wieder, das typisch österreichische Switchen von einem Extrem ins andere.

Die geschaffte Qualifikation hat das Team von Franco Foda blamabel finalisiert. Daraus kann, soll und muss man Schlüsse ziehen für die EURO, die noch viele Monate entfernt ist. In dieser Zeit kann man viel richtig, aber auch einiges falsch machen, wie die Vorbereitung auf die EURO 2016 zeigte: