CL-Sensation von Salzburg: Rotwein und gute Gene als Erfolgsrezept

Mit dem jüngsten Team, das je eine Partie in der Königsklasse begonnen hat (Durchschnittsalter 21 Jahre und 183 Tage), sorgte Salzburg am ersten Spieltag für die ganz große Überraschung. „Das war unser bestes Spiel in der Champions League“, fand Maurits Kjaergaard nach dem 2:0-Erfolg in Lissabon. Der Lohn: Salzburg führt die Tabelle der Gruppe D an.