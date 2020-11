1:3 bei den Bayern: Salzburg wird auch in München bestraft

Die Partie in der Red-Bull-Arena war von der ersten Minute ein Hin und Her gewesen – mit extrem hohem Tempo und extrem vielen Chancen. Das wollten die Salzburger in der Allianz Arena unbedingt verhindern.

Tempobremse

Das gelang zwar einigermaßen, zumindest war das Tempo nicht ganz so hoch. Aber Chancen gab es trotzdem viele – sehr viele sogar. Zunächst für die Bayern: In einen Müller-Schuss warf sich Ramalho (8.), ein Gnabry-Versuch ging zwei Minuten später knapp daneben.